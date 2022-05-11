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Taylan Özgür Ölmez kimdir kaç yaşında oyuncu Taner Ölmez'in kardeşi

Taylan Özgür Ölmez kimdir kaç yaşında oyuncu Taner Ölmez'in kardeşi

Star TV'nin sevilen müzik ve eğlence programı İbo Show'un konuklarından biri de oyuncu Taner Ölmez'in kardeşi Taylan Özgür Ölmez olacak. 43 yaşındaki Taylan Özgür Ölmez aslen Tunceli doğumlu. Bir oğlu olan Taylan Özgür Ölmez evli. Peki Taylan Özgür Ölmez'in şarkılar neler?

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İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri de türkücü olan aynı zamanda yakın zamanda baba olan oyuncu Taner Ölmez'in kardeşi Taylan Özgür Ölmez olacak. Magazin basınından uzak bir yaşamı tercih eden Taylan Özgür Ölmez, aslen Tunceli doğumlu ve 43 yaşında. Bir oğlu olan Taylan Özgür Ölmez evli. 

Müzisyen, Türk Halk Müziği Sanatçısı. 1979 yılında Tunceli Ovacık’ta dünyaya geldi. Mucize Doktor dizisindeki Dr. Ali rolüyle ünlenen oyuncu Taner Ölmez’in ağabeyidir.

İlköğretim eğitimini doğduğu ilçede, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lise döneminde ASM Müzik okulunda bağlama eğitimi alan Taylan Özgür Ölmez, ayrıca 3 sene Pera Güzel Sanatlar Akademisinde sinema atölye ve oyunculuk eğitimi gördü. 1995 yılında arkadaşları ile birlikte Grup Özgür Deniz adlı müzik grubunu kurdu. İstanbul Beyoğlu’nda türkü barlarda sahne aldı.

2007 yılında ilk solo albümü Nihayet’i müzik piyasasına süren Taylan Özgür Ölmez 2014 yılında ise ikinci solo albümü DEM ile müzik kariyerini sürdürmüştür.

Türk Halk Müziği’nin dünyada ve Türkiye’de daha geniş kitlelere du

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