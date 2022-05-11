Rusya'ya ambargosu planı sallantıda! Yunanistan'ın Türkiye paniği AB'yi karıştırdı

YUNANİSTAN'da yine Türkiye paniği yaşanıyor. Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Rusya'ya uygulamak istediği petrol ambargosuna, "Bu durum Türkiye'ye yarar sağlar" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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RUS petrolüne yaptırım uygulamak için harekete geçen Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun planları Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Malta'nın yaptığı yoğun lobi çalışmaları nedeniyle parçalandı. Yunanistan, petrol yasağı nedeniyle kendilerinin sahneden çekilmesi durumunda aralarında Türkiye ve Çin'in de bulunduğu ülkelerin devreye gireceğini savunuyor.

AB Komisyonunun Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya uygulamayı planladığı altıncı yaptırım paketi görüş ayrılıkları nedeniyle sekteye uğradı. Yasak önerisi üye ülkeler arasında tartışmalara neden oldu. Rus petrolüne ekonomik bağımlılığı en üst düzeyde olan Macaristan ve Slovakya öneriye onay vermelerinin mümkün olmadığını AB'ye resmen iletti.

"Türkiye devreye girer"

Kapasite olarak dünyadaki petrol tankerlerinin dörtte birinden fazlasına sahip olan ve nakliye işine büyük ölçüde bağımlı olan Yunanistan da kendilerinin sahneden çekilmesi durumunda aralarında Türkiye ve Çin'in de bulunduğu ülkelerin devreye gireceğini savunuyor. Yunan yetkililerin yoğun baskısı ve yaptırım paketinin tamamını veto etmekle tehdit eden Macaristan nedeniyle AB'nin yasak planı şu an sallantıda görünüyor.