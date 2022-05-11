Ender Balkır evli mi eşi Sema Balkır ve çocukları kimdir?
Star TV'nin sevilen müzik ve eğlence programı İbo Show'un konuklarından biri de Ender Balkır olacak. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Ender Balkır aslen Tunceli doğumlu. bir süre öğretmenlik yapan Ender Balkır 45 yaşında. Sema Balkır ile evli olan Ender Balkır'ın Can ve Efe adında iki oğlu var. Peki Ender Balkır kimdir, eşi Sema Balkır kaç yaşında?Abone ol
İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri de Maksut Feryadi olacak. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Ender Balkır olacak. Matematik bölümü olan mezunu olan Ender Balkır bir dönem öğretmenlik de yaptı. 45 yaşındaki Ender Balkır Sema Balkır ile evlidir. Ender Balkır'ın Can ve Efe adında iki oğlu var.
Ender Balkır kimdir:
Ender Balkır, 10 Şubat 1977 yılında Tunceli/Mazgirt’te doğmuştur. Ender Balkır, doğduğu coğrafyanın tüm zenginliklerinden beslendi. Babası ve dedesinden Harput türküleri dinleyerek büyüdü. 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü bitirdi ve bir süre öğretmenlik yaptı. Profesyonel olarak müzik yapmak amacıyla öğretmenlikten istifa eden Ender Balkır, 2007 yılında ilk albümü “Ezim Ezim” i ve 2013 yılında ise ikinci albümü “Ahir”i çıkarttı. Ender Balkır, söylediği türkülerle Türkiye’nin önemli dizilerinin sesi oldu. “Hanımın Çiftliği, Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman Ki,Poyraz Karayel,Ustura Kemal, Düriyenin Güğümleri” dizilerinde ve “Düğün Dernek” filminde söylediği türküler, hikâyeleri daha dokunaklı kıldı. Sesi, dizi severlerin yüreğinde sahneleri bütünleyen bir enstrümana dönüştü. TRT Müzik kanalında yaptığı müzik programının yanı sıra birçok TV kanalı ve radyo’ya konuk oldu. Ender Balkır, müzik hayatına sahne ve konser çalışmalarıyla devam ediyor.
ALBÜMLERİ
Uzun Yol Türküleri, Vol. 1 · 2009
Yola Yoldaş Olanlar · 2010
Ahir · 2013
Beyaz Giyme · 2017
Harput · 2017
Hayal Perdesi · 2018
Belkıs Akkale Ahde Vefa · 2019
Benim İçin Söylenenler · 2020
Neredesin Sen · 2019
Ruhumda Sızı · 2019
Yola Bakın Belki Gelen Babamdır · 2019
Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık · 2020
Popüler Şarkıları:
Ahçik
Al Almayı Daldan Al
Aş Yedim Dilim Yandı
Beyaz Giyme
Ruhumda Sızı (Çukur Dizi Şarkısı)
Eleşkirt Türküsü
Ahçik
Beyaz Giyme
Neredesin Sen (Gülperi Dizi Şarkısı)
Kar mı Yağmış Şu Harput’un Başına
Yüksek Minarede Kandiller Yanar
Yara Benden / Elezber Hoyrat
Dostum Dostum
Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık
Yüksek Minarede Kandiller Yanar