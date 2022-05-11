Yola çıktı! Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi geliyor

TÜRKİYE'nin Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filosuna katacağı dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Mersin'de bulunan Taşucu limanına varması bekleniyor.

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Türkiye'nin filosuna katacağı dördüncü sondaj gemisi 7 Mart'ta Güney Kore'den ayrıldı. Cezayir açıklarında seyrini sürdüren gemi; Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filoya katılan dördüncü sondaj gemisi olacak. Güney Kore'de bulunan Okpo limanından yolculuğuna başlayan geminin 19 Mayıs'ta Mersin'deki Taşucu limanında olacağı öngörülüyor.

Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluk ve 42 metre genişlikteki geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor. Kule yüksekliği 104 metre olan ve halihazırda 'Cobalt Explorer' adını kullanan gemiye yeni bir isim verilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinde aktif konumlandırma sistemi de bulunuyor. Mürettebat kapasitesi 200 kişi olan gemi, 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor.