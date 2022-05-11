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Şahan Akagün evli mi eşi ve çocukları kimdir? Şahan Akagün lahmacun restoranı nerede?

Şahan Akagün evli mi eşi ve çocukları kimdir? Şahan Akagün lahmacun restoranı nerede?

Star TV'nin sevilen müzik ve eğlence programı İbo Show'un konuklarından biri de Şahan Akagün olacak. Aslen Şanlıurfal olan Şahan Akagün 49 yaşında. Bir oğlu ve kızı olan Şahan Akagün'ün aynı zamanda lahmacun restoranı vardır. Peki kimdir Şahan Akagün, evli mi, eşi kimdir?

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İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri de türkücü Şahan Akagün oldu. Aslen Şanlıurfa’lı olan Şahan Akagün, Gazi Lisesi mezunudur. Sanatçı bir dönem İstanbul Kumburgaz Güzelce Müzikhol Restaurantta sahne almıştır.

Günümüzde konserlerine aralıksız devam eden Şahap Akagün ayrıca konser, festival, radyo, tanıtım ve televizyon programlarında türkülerini seslendirmektedir.

Özellikle seslendirdiği Buldun Bir Urfa’lı Eğlen Bakalım isimli şarkısı ile uzun süre gündemde kalmıştır.

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