Ukrayna'dan flaş doğal gaz kararı! Avrupa resmen alarma geçti

RUSYA'nın saldırısı ile başlayan savaş son sürat devam ederken Ukrayna'dan Avrupa'da deprem etkisi yaratan bir adım geldi. Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden doğal gaz akışının kesilmesi üzerine kıta resmen alarma geçti.

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RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırım kararı almış, Ukrayna'ya ise silah yardımında bulunmaya başlamıştı. Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus Rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz" sözleri ile doğal gaz satışında yeni dönemi resmen ilan etmişti.

Rus gazına bağımlı konumda olan Avrupa'ya bir kötü haber de Ukrayna'dan geldi. Ukrayna, Rus gazının Avrupa'ya geçişini durdurma kararı aldı.

The New York Times'te yer alan habere göre Rus gazını Avrupa'ya ileten Ukrayna'nın gaz iletim operatörü GTSOU, Rusların gaz tesislerinde teknik süreçlere müdahale etmesi ve gaz taşıma sisteminin istikrarını ve güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle giriş noktasında Rus gazını kabul etmekten vazgeçeceğini duyurdu. Şirket, kapatmanın Rusya'dan Ukrayna üzerinden geçen gazın yaklaşık üçte birini kapatabileceğini söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci güçlerin teknik süreçlere ve gaz akışlarından izinsiz gaz alımları da dahil olmak üzere GTS tesislerinin çalışma modlarındaki değişikliklere müdahalesi tüm Ukrayna gaz taşıma sisteminin istikrarını ve güvenliğini tehlikeye attı."