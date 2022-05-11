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Türkiye 11 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

Türkiye 11 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 129 bin 362 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1670 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 592 bin 145 doza yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 362 test yapıldı, 1670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1711 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.16 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 592 bin 145 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek iller Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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