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Denizli'de intihara kalkışan genç kız korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de intihara kalkışan genç kız korku dolu anlar yaşattı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde ailesi dışarıda olduğu sırada apartmanın 6. katında bulunan evlerinin balkonuna çıkan 17 yaşındaki genç kız, çevrede toplanan kalabalığa korku dolu anlar yaşattı.

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Y.K. (17), ailesi dışarıda olduğu sırada apartmanın 6. katında bulunan evlerinin balkonuna çıktı. Balkondan sarkan genç kızı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri hava yatağını açarak önlem aldı. Trafiğin kapatıldığı caddede ekiplerin uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği genç kız indirilerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından kalabalık dağılırken cadde ise tekrar trafiğe açıldı.

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