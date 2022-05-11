İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı: 1 milyon Suriyeli nasıl gönderilecek?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için sınırda karşılama ve sınır ötesinde kurulan güvenli bölgelerde oluşturulan alanlara yönlendirme stratejilerinin yürütüldüğünü açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, muhalefet tarafından asılsız ithamlar ve rakamlarla siyaset gündemine taşınan mülteci sayılarına ilişkin, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin göçmen stratejileri

İdlib'de 1 milyon 300 bin kişi yaşıyor kamplarda. Bizim iki stratejimiz var. İlki sınırda karşılamak. Sınır ötesinde güvenli alanlar hazırlayıp Suriyelileri orada tutuyoruz. Biz adliye, yol ve ekonomik olarak gelişmesi için Barış Pınarı, Zeytin Dalı gibi bölgelerde çalışmalar yürütüyoruz. Orada hayatın normalleşebilmesi için çalışmalar yaptık. Organize sanayi bölgelerinin oluşması için faaliyetler yürüttük.

Gönüllü geri dönüş projeleri neler?

İkinci stratejimiz sınır ötesinde oluşturduğumuz ve güvenli hale getirdiğimiz alanlara Suriyelileri göndermek. Türkiye'ye belli oranda gelişler vardı. Gönüllü geri dönüşlerle 498 bin kişiyi de geri gönderdik. Türkiye'nin güvenliğini sağladığı bölümlere 498 bin kişiyi gönderdik.

Resulayn, Tel Alyab, Cerablus, Azez gibi yerlerde güvenli bölgeler oluşturuyoruz. Güvenliğe alınmış bölgelere Türkiye'de yer alan Suriyelileri göndereceğiz. Bu bölgelere gönüllü geri dönüşleri sağlamaya çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi: Gönüllü, güvenli ve onurlu.

Suriyelilerin dönüşü için 13 bölge belirledik, finansman için uluslararası yardım kuruluşları ile görüşmelerde son aşamaya geldik.