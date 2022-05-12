Survivor Gökhan Keser Türkiye'ye döndü markete girdi fiyatları görünce kendine gelemedi

Survivor All Star yarışmasında 4 ay kalan ve elenen Gökhan Keser ülkeye döner dönmez yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Survivor Gökhan markete girince şoke olduğunu söyledi.

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Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star yarışmasında bulunan ve 4 ay sonra elenen Gökhan Keser son paylaşımıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda adaya veda ederek Türkiye'ye dönen Survivor Gökhan markete gidince şoke oldu.

Elenmesinin ardından Türkiye'ye dönen Gökhan Keser, gördüğü etiket fiyatları karşısında şok olarak son dönemin en büyük problemi olan fiyat artışlarına tepki gösterdi.

Survivor Gökhan Keser bir paylaşım yaparak "Bu sabah döndükten sonra ilk defa markete gittim… Zaten iyi olmayan durumun, sadece 4 ay içinde geldiği nokta inanılmaz. Şok geçirdim diyebilirim. Üretici fiyatları ne kadar acaba? Yakıt fiyatlarını söylemiyorum bile! Allah sonumuzu hayır etsin…" dedi.