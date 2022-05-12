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Fuat Uğur: 10 yıl her ay 27 bin TL taksitle ev alacak dar gelirli babayiğit mi var?

Fuat Uğur: 10 yıl her ay 27 bin TL taksitle ev alacak dar gelirli babayiğit mi var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut müjdesine muhalefet kanadının ardından iktidara yakın duran isimlerden de eleştiri gelmeye devam ediyor. Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur ise bugün eleştirinin dozunu biraz daha sertleştirdi ve "10 yıl taksitle ayda 27 bin lira ödemeyi gerektiriyor; var mı dar gelirli böyle bir babayiğit?" diye sordu.

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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, ilk kez ev alacaklara 0,99 faizle 2 milyon liraya kadar 10 yıl taksitle kredi verilmesi uygulamasını eleştirdi. Uğur, "Yüzde 0,99 faizle iki milyon liralık ev kredisi anlamlı değil. 2 milyon lira 10 yıl taksitle ayda 27 bin lira faiz ödemeyi gerektiriyor. Var mı dar gelirli böyle bir babayiğit?" diye sordu.  Uğur, yazısında konut projelerine ilişkin olarak şunları kaydetti:

- Konut finansmanı projesinde birkaç eksik gedik dışında hoşuma giden iki konu var. Birincisi TOKİ’nin 150 bin dar gelirliye ev yapacak olması ve 30 milyar finansman ayrılması. Geçen yıl da 100 bin eve başlanmıştı, piyasaya arz 2023 Nisan’ında 250 bini bulabilir ki bu durum konut fiyatlarını olumlu yönde etkiler.

- Altın ve dövizin TL’ye çevirene verilecek yüzde 0,89 faizli ev kredisi projesi de iyi. Eğer işlerse dövizi aşağı yönde olumlu etkiler. Ama yüzde 0,99 faizle iki milyon liralık ev kredisi anlamlı değil. 2 milyon lira 10 yıl taksitle ayda 27 bin lira faiz ödemeyi gerektiriyor. Var mı dar gelirli böyle bir babayiğit?

- Fiyat artışlarının sebebini herkes biliyor. Pandemi nedeniyle konut arzının yarı yarıya azalması, inşaat maliyetlerinin ve arsa fiyatlarının artması, fiyat spekülasyonu yapan ahlaksızlar.

- Bu yüzden TOKİ 150 bin değil 350 bin konut üreteceğini ilân etmeli, devletin elindeki arazilerde inşaat yapmak üzere yüzlerce müteahhide ihale verilmeli.

- Bir yandan da vatandaşa “Sabredin, fahiş fiyatlarla ev alıp zarar etmeyin, sizleri bugün vereceğiniz paranın dörtte birine ev sahibi yapacağız” diye duyuru yapılmalı. Bakın ne olacak.

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