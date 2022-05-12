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Rus oligark Kamenşçik"in lüks yatı Türkiye'ye geliyor

Rus oligark Kamenşçik"in lüks yatı Türkiye'ye geliyor

Türkiye yaptırım uygulamayan ülkeler arasında olunca Rus oligarkların gözde limanı oldu. Rus oligark Dimitri Kamenşçik'e ait 400 milyon dolar değerindeki lüks yatın Batılı ülkelerin yaptırımlarından kaçmak üzere Türkiye'ye doğru yol aldığı bildirildi.

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Ukrayna’daki işgal sonrasında yaptırımlardan kaçmak için Türkiye’ye akın eden Rus oligarklara ait yatların sayısı artıyor.

Uzun süre Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'daki bir limanda bulunan Flying Fox (Uçan Tilki) isimli yatın, ABD tarafından Kamenşçik'e yönelik başlatılan para aklama ve silah kaçakçılığı soruşturması sonrasında buradan ayrılarak Türkiye'ye yöneldiği kaydedildi. ABD'nin talebi üzerine Dominik yetkilileri gemiye bir süre el koymuş ve içinde arama yapmıştı.

400 milyon dolarlık dev yatta büyük bir yüzme havuzu, sinema, hastane ve iki helikopter pisti bulunuyor. Kamenşçik, Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nın başkanı ve Forbes'a göre serveti 2,1 milyar doları buluyor.

Türkiye popüler oldu
Business Insider, gemi verilerine göre lüks yatın 22 Nisan'da Dominik Cumhuriyeti'nden ayrıldığını aktardı. Geminin dün Cezayir'in doğusundan Türkiye'ye doğru yol aldığı belirtildi. Deniz Trafiği sitesinde geminin rotasıyla ilgili bir kayıt bulunmuyor.

Ukrayna işgali sonrasında birçok Batılı ülke Rusya'ya yaptırımları hayatı geçirirken Türkiye yaptırım uygulayan ülkeler arasında yer almadı. Son haftalarda Roman Abramoviç ve Oleg Deripaska gibi birçok Rus oligark da yaptırımlardan kaçmak için lüks yatlarını Türkiye'ye yönlendirmişti.

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