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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelilerinden 3'ü tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelilerinden 3'ü tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 7 terör örgütü PKK şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

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Dün, güvenlik güçlerince 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I, D.İ ve İ.Ö, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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