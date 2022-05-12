Melike Öcalan Mehmet Ali Erbil olayı nedir, ne dedi 'değdiremedim' gafı!

Bir zamanların en eğlenceli sabah şekerlerinden biri olan Melike Öcalan uzun süredir ekranlarda görünmüyor. 40 yaşındaki Melike Öcalan son haliyle şaşırttı. Peki Suat Suna ile evli olan ve 2008 yılında boşanan Melike Öcalan şimdi evli mi eşi var mı? İşte Melike Öcalan hakkında merak edilenler...

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Melike Öacalan kimdir, kaç yaşında ve Melike Öcalan evli mi soruları Mehmet Ali Erbil ile girdiği polemik nedeni ile yeniden merak konusu oldu. Bir zamanların sabah şekeri olan Melike Öcalan son hali ise şaşırttı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Melike Öcalan, özel hayatı ile de merak ediliyor. Şarkıcı Suat Suna ile 2003 yılında evlenen Melike Öcalan 2008 yılında boşandı. Melike Öcalan şu an evli değil. 40 yaşında olan Öcalan aslen Arnavut.

Elimi sana değdiremedim: Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Ebil söyledikleriyle şaşırttı. Erbil, programın sunucusu Melike Öcalan’a yönelerek, “Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi” ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmedi. Öcalan, “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” sözleriyle Erbil'e karşılık verdi.

Melike Öcalan kimdir: Melike Öcalan, 19 Kasım 1979 tarihinde Arnavut bir anne ve Boşnak bir babanın iki çocuğundan biri olarak İstanbul'da doğmuştur. Babası Muammer Öcalan dönemin önemli organizatörlerinden biriydi. 3 yaşında iken Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde bale eğitimine başladı. Bu sırada gelen teklif ile Evin yağı reklamında oynadı.

Daha sonra 4 boyunca Rama reklamlarında oynadı. Sonrasında ise 100'e yakın reklamda rol aldı. 12 yaşında iken çocuk defilelerinde sunuculuk yapmaya başladı.

Üniversitede psikoloji bölümünü kazandı ama yarıda kesmek zorunda kaldı, sonra şansını Konservatuvarda denedi ve tiyatro bölümünü kazandı ama yine okulu bitiremeden yarım bıraktı.

17 yaşımdayken Genç Tv'de çalışmaya başladı. Daha sonra 1998 yılında TRT'de "Erguvan Yılları" adlı dizide oyunculuk yapmaya başladı.

Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Şükran Güngör'ün kurduğu Akademi Kenter'den oyunculuk eğitimi aldı.

Televizyonda 90'larda uzun süre Vatan Şaşmaz ile beraber "Sabah Şekeri" programını sundular.

2008 yılında Med Yapımın hazırladığı, sunuculuğunu Behzat Uygur, jüri koltuğunda Zeynep Talu, Özdemir Erdoğan, ve Ayşe Özyılmazel'in olduğu 2. sezon "Şarkı Söylemek Lazım" yarışmasına yarışmacı olarak katıldı. Yarışmanın birincisi Özgür Özberk-Asuman Krause olmuştur.

Yarışmacılar:

Müslüm Gürses - Melike Öcalan,

Yıldız Tilbe - Faik Ergin,

Zafer Erdaş - Güler Kazmacı,

Tan - Meral Kaplan,

Ege (şarkıcı) - Leyla Bilginel,

Ümit Besen - Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy,

Asuman Krause - Özgür Özberk,

Niran Ünsal - Yalçın Menteş,

Aslı Zen - Okan Karacan,

Müşerref Akay - Vahe Kılıçaslan,

Safiye Soyman - Faik Öztürk,

Melike Öcalan bu yarışmada dereceye giremedi ama sesinin güzelliği ile Haldun Dormen'den müzikal teklifi aldı ve 2009 yılında "Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu" müzikalinde rol aldı.

20-21 Nisan 2012 tarihlerinde düzenlenen Antalya Televizyon Ödülleri Töreni Melike Öcalan ile Caner Cindoruk tarafından sunuldu.

2012 - 2013 yılında Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan "Melike ile Yeni Baştan" adlı programı sundu.

Melike Öcalan, 2014 yılında Yönetmenliğini Orçun Benli'nin yaptığı "Gulyabani" adlı sinema filminde Ceyda Ateş, Deniz Uğur, Didem Balçın, Mustafa Üstündağ ile beraber başrolde oynadı.

Melike Öcalan, 1997 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlendi. Mart 2008 ayında boşandı.

Tiyatro Oyunu :

2009 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu - Haldun Dormen Müzikali

2011 - Pir Sultan Abdal - SAKM ( Sadri Alışık Kültür Merkezi )

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Gulyabani (Aslı) (Sinema Filmi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (TV Dizisi)

2010 - Kukuriku - Kadın Krallığı (Perihan) (Sinema Filmi)

2009 - Kahve Bahane (Aslı) (TV Dizisi)

2007 - Kelebek Çıkmazı (Şeyda) (TV Dizisi)

2007 - Kaptan (Pelin) (TV Dizisi)

2006 - 2008 - Doktorlar (TV Dizisi)

2005 - Ev Hapsi (Dilek) (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2000 - Üvey Baba (Avukat Özlem) (TV Dizisi)

1998 - Karambol Kamil (TV Dizisi)

1998 - Erguvan Yılları (Ayfer) (TV Dizisi) (13 Bölüm)