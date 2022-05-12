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ABD Hazinesi gelirlerini ikiye katladı 308 milyar dolar bütçe fazlası verdi

ABD Hazinesi gelirlerini ikiye katladı 308 milyar dolar bütçe fazlası verdi

ABD federal hükûmeti, Nisan'da gelirlerin neredeyse ikiye katlamasıyla 308 milyar dolarlık rekor bütçe fazlası verdi.

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ABD Hazine Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının Nisan ayında federal hükûmetin bütçe fazlası 308 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükûmet, geçen yılın aynı ayında ise 226 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Hükûmetin gelirleri, Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 97 artarak 864 milyar dolara yükselirken harcamaları yaklaşık yüzde 16 azalarak 555 milyar dolara geriledi.

Ülkede 2022 mali yılının yedinci ayı olan Nisan itibarıyla toplam bütçe açığı 360 milyar dolar oldu.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,9 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece bütçe açığı ilk yedi ayda geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 81'lik azalış gösterdi.

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