TEKNOFEST, bu yıl ilk kez yurt dışında düzenlenecek

TEKNOFEST, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın bir diğer göstergesi olarak 26-29 Mayıs'ta Bakü'de gerçekleştirilecek

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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, "TEKNOFEST Azerbaycan" ile uluslararası boyut kazanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, Türkiye sınırlarını aşarak ilk kez yurt dışında gerçekleştirilecek. TEKNOFEST'in Azerbaycan'da düzenlenmesi, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın göstergesi olarak önem taşıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğündeki "TEKNOFEST Azerbaycan", Bakü'de 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek.

TEKNOFEST kapsamında Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler yapılacak.

Festivalde, Türkiye'den İçişleri, Milli Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, Baykar, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye Uzay Ajansı gibi kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar açılacak.

Azerbaycan'dan katılımcı kuruluşlar ile yarışmalara katılan gençler de festival kapsamında ürünlerini ve projelerini tanıtacak.

Festivalin statik alanında insansız hava araçları, uçak ve helikopterler sergilenecek. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak.

10 teknoloji yarışması

Festival kapsamında, lise, lisans ve üzeri, mezun kategorilerinde Baku Skills, Çevre Teknolojileri, İnsanlık Yararına Teknoloji, İnsansız Hava Araçları, Planör, Tarım Teknolojileri, CanSet, Robotik, Smart Karabağ Hackathon, Rocket League Avrupa Şampiyonası yarışmaları düzenlenecek.

Ulusal ve uluslararası katılıma açık yarışmalarda çok sayıda teknoloji takımı boy gösterecek.

Ayrıca Azerbaycan Take Off Girişim Zirvesi'nde, yeni müşteri, yatırımcı veya paydaş kazanmak isteyenler projelerini sunma fırsatı yakalayacak.

TEKNOFEST Azerbaycan'da ana sahnede gerçekleşecek sanatçı performanslarının yanı sıra dikey hava tüneli, su, robot gösterileri, uçuş simülatörleri ve daha birçok etkinlikle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatılacak.

Azerbaycan ulusal çadırı TEKNOFEST'te

Azerbaycan, TEKNOFEST Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali’ne geçen yıl ilk kez katıldı. Festivalin Azerbaycan ulusal çadırında Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından kurulan sergi alanında, 11 yerel firma ve "start-up"ın ürün ve çözümlerinin yanı sıra yerel insansız hava araçları sergilenmişti.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı pilotlar, etkinlik kapsamında düzenlenen hava gösterisinde "MiG-29" savaş uçakları ile tekli uçuş gösterileri gerçekleştirmişti.

Türkiye'de bu yılki durak Samsun

TEKNOFEST, 2018'den bu yana T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenleniyor. TEKNOFEST'in Türkiye'de bu yılki durağı ise Samsun olacak.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nın ev sahipliği yapacağı etkinlikler, 30 Ağustos-4 Eylül'de gerçekleştirilecek.