Bakan Nureddin Nebati konut sektörüyle bir araya geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 16 Mayıs Pazartesi günü konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında görüşmelerine devam ediyor.

Bakan Nebati katılacağı toplantıda gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında geniş bir bir değerlendirme yapacak.

Bakan Nebati, Pazartesi günü de konut sektörü temsilcileri ile görüşecek.