Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus'a golcü adaylarını sundu

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörü Jorge Jesus'un takıma yıldız bir golcü futbolcu istediği ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli hocaya aday futbolcuların listesini sunduğu belirtiliyor.

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Tecrübeli teknik adam, Benfica, Sporting ve Flamengo’da çok önemli golcülerle çalıştı. Jesus, gittiği her takımda eğer istediği tarzda bir forvet yoksa ilk iş olarak buraya kaliteli bir takviye yaptırdı.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Portekizli hoca, Fenerbahçe’de de benzer bir yol izleyecek. Serdar Dursun ve Mergim Berisha’yı ‘alternatif oyuncu’ olarak gören Jorge Jesus’un forvete ‘yıldız’ bir isim istediği belirtildi.

Fenerbahçe Yönetimi, bir süredir oyuncu izleme komitesinin ve menajerlerin önerdikleri isimlerden kendilerine uygun olanlarla bir liste hazırladı.

İlk sıra Belotti'nin

Torino ile sözleşmesi bitecek olan Andrea Belotti, listenin ilk sırasında. İtalyan yıldız için Inter ve Milan da devrede. Ancak Inter’in Dybala’ya yoğunlaşması nedeniyle Belotti transferinde ‘çok istekli olmadığı’ belirtildi.

Milan için de golcü oyuncunun ‘ilk seçenek olmadığı’ kaydedildi. İtalyan forveti Fenerbahçe’ye getirmek yine de kolay değil ancak Jorge Jesus’un bizzat oyuncuyla görüşmesi muhtemel.

Dembele yine listede

Geçen sezon da gündeme gelen Lyon’un yıldızı Moussa Dembele yine listede. 25 yaşındaki forvet sözleşmesinin son senesine giriyor ve bu yaz ayrılma ihtimali yüksek.

Alternatif isimler ise Alexander Sörloth ve Haris Seferoviç.