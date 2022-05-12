BIST 2.387
DOLAR 15,39
EURO 16,15
ALTIN 915,80
HABER /  GÜNCEL

Kaçak tarım ilacı alarmı! İnsan sağlığı tehlikede Emniyet operasyon yaptı

Kaçak tarım ilacı alarmı! İnsan sağlığı tehlikede Emniyet operasyon yaptı

KOM Ekipleri Piyasaya Sahte Tarım ve Beslenme İlacı sürerek, toplum sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik harekete geçti

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla piyasaya süren, bu yolla insan sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik 71 ilde 494 adreste eş zamanlı “MAHSUL” operasyonu gerçekleştirdi.

KOM Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve içeriğindeki zararlı maddeler nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla üreterek piyasaya sürenleri şikayet etmesi üzerine harekete geçti.

Öncelikle Tarım Bakanlığı’nın yasakladığı etken maddeleri içeren tarım ilaçlarını satışa sunan internet siteleri ve işyerleri tespit edildi.
Tespitin ardından operasyonun düğmesine basılarak, 71 ilde eş zamanlı 494 adreste “MAHSUL” kod isimli operasyon gerçekleştirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus'a golcü adaylarını sundu
Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus'a golcü adaylarını sundu
Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hüseyin Kürşat Kırbıyık eski görevi neydi?
Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hüseyin Kürşat Kırbıyık eski görevi neydi?
Diyarbakır'da yakalandılar! Valilik duyurdu hepsi geri gönderildi
Diyarbakır'da yakalandılar! Valilik duyurdu hepsi geri gönderildi
Aydın'da feci kaza iki otomobil çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı
Aydın'da feci kaza iki otomobil çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı
Doğurganlık hızı 20 yılın en düşük seviyesinde TÜİK verileri açıkladı
Doğurganlık hızı 20 yılın en düşük seviyesinde TÜİK verileri açıkladı
NBA'de Giannis Antetokounmpo sahne aldı Milwaukee Bucks seride 3-2 öne geçti
NBA'de Giannis Antetokounmpo sahne aldı Milwaukee Bucks seride 3-2 öne geçti
Erkan Kılıç kimdir aslen nereli kaç yaşında? Erkan Kılıç eski görevi neydi?
Erkan Kılıç kimdir aslen nereli kaç yaşında? Erkan Kılıç eski görevi neydi?
Finlandiya'dan Rusya'yı çıldırtacak NATO kararı resmen açıkladılar
Finlandiya'dan Rusya'yı çıldırtacak NATO kararı resmen açıkladılar
Abdullah Erin kiminle evli eşi Gülhan Erin kimdir, ne iş yapıyor?
Abdullah Erin kiminle evli eşi Gülhan Erin kimdir, ne iş yapıyor?
Ev alımında faiz indirimi sonrası zam gelince Cumhurbaşkanlığı'na şikayet yağdı denetim kararı
Ev alımında faiz indirimi sonrası zam gelince Cumhurbaşkanlığı'na şikayet yağdı denetim kararı