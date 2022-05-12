Ekrem İmamoğlu ile Ali Koç'un sır buluşması! Barıştılar mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki sert kavga sonrası sır buluşma. Sözcü, Ali Koç ile Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mayıs'ta Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in ofisinde bir araya geldiklerini yazdı...Abone ol
Sözcü yazarı Aytunç Erkin bugünkü yazısında son dönemlerde sert açıklamalarla birbirlerini hedef alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir araya geldiğini yazdı. Erkin, “Koç-İmamoğlu buluştu, tartışma sona erdi” başlıklı yazısında, her iki başkanın da Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in ofisinde buluştuklarını belirtti. Aytunç Erkin’in yazısında ilgili kısım şöyle:
Erol Bilecik'in ofisinde buluşma!
7 Mayıs'ta yaşananların ardından telefon trafiğinin gerçekleştiği belirtildi. 8 Mayıs Pazar günü de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkan Vekili, iş insanı Erol Bilecik'in ofisinde bir araya geldi.
Görüşmede, İmamoğlu'nun Dündar'ı ziyaretinden 7 Mayıs'a kadar geçen sürede yaşananların masaya yatırıldığı ifade edildi.
Kravat, kitap, forma ve sert sözlerin ağırlığının da gündeme geldiğini tahmin etmek zor değil!
Fenerbahçe ve İBB kaynakları, kendilerinin açıklama yapmalarından çok, iki başkanın açıklama yapmasının doğru olduğunu savundukları için detaya girmek istemiyorum.
Bir özür oldu mu ya da hassasiyetler konusunda neler söylendi bunu da yakın zamanda öğreneceğimizi düşünüyorum.
Sonuçta… Sert açıklamalardan bir gün sonra yapılan görüşmeyle “buzların çözüldüğü” kanısındayım.”
Ali Koç Ekrem İmamoğlu'na patlamıştı...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a Trabzonspor'un terklerini taşıyan kravatla katılmasına sert tepki göstermiş ve şunları söylemişti:
- Trabzon’dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası (Şenol Güneş) bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla.
- Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Ekrem İmamoğlu'nun niyeti kötüydü!
- Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü.
- Korka korka Türk futbolu bugünlere geldi. Yarın bir gün benim başıma ne gelir bilmiyorum. Ama susarsam da aynada kendime bakamayacağımı biliyorum.