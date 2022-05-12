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Çocuklarına 'Suriye'ye döneceğiz' diyen babaya 10 yaşındaki oğlu bakın ne cevap verdi?

Çocuklarına 'Suriye'ye döneceğiz' diyen babaya 10 yaşındaki oğlu bakın ne cevap verdi?

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Suriyeli sığınmacı babanın "Geçenlerde çocuklarıma 'Suriye'ye döneceğiz' dedim. Bizim 10 yaşındaki oğlan, 'Baba, ne Suriye'si?" diye sordu. O, burada okudu, burada büyüdü. Suriye'ye ilişkin hiçbir fikri yok. Hatta Arapça konuşuyor ama Türkçe yazıyor!" açıklamasını köşesine taşıdı.

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Suriyeli sığınmacı tartışması gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet partilerin bir kısmı iktidara geldiklerinde ilk olarak Suriyelileri ülkelerine geri gönderecekleri vaadinde bulunuyor.

Hükümet ise Suriye'de güvenlik olmadığı gerekçesiyle bu plana şiddetle karşı çıkıyor.

Sığınmacı sorunu kamuoyunun enflasyon kadar önemli konu başlıklarından olmaya devam ediyor. Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bu soruna dair ilginç bir yazı kaleme aldı. 

"Baba! Ne Suriye'si?"
Suriyeli sığınmacı baba ile yaşadığı diyalogları köşesine taşıyan Müderrisoğlu, "Baba! Ne Suriye'si?" başlıklı köşesinde şu ifadeleri kullandı:

“Sığınmacılar, elbette süreli misafirimiz. Her birini aynı kefede tartmak da doğru değil. Iraklısı, Suriyelisi, Afgan’ı artık ayrı sosyal katmanları temsil ediyor. Hele hele Türkiye’de okula giden Suriyeli çocuklar var ki… Onların duyguları bambaşka. Kısa süre önce, sığınmacılarla ilgili bir zirveye katılan sivil toplum kuruluşu temsilcisinden dinledim.

Suriyeli sığınmacı diyor ki…
“Hayat şartları burada çok ağırlaştı. Toprağımı özledim. Fakat ne ile karşılaşacağımı bilmiyorum. Canımdan emin olsam memleketime gideceğim. Ancak geçenlerde çocuklarıma ‘Suriye’ye döneceğiz’ dedim. Bizim 10 yaşındaki oğlan, ‘Baba, ne Suriye’si?” diye sordu. O, burada okudu, burada büyüdü. Suriye’ye ilişkin hiçbir fikri yok. Hatta Arapça konuşuyor ama Türkçe yazıyor!”

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