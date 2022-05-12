Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte Suriye'ye gidip Esad ile görüşsün

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Suriye'ye giderek Esad ile görüşme çıkışı gelmiş sığınmacı sorununun Meclis'te ele alınmasını istemişti. Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte gitmesini önerdi.

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Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, son dönemde gündemden düşmeyen sığınmacı meselesine ilişkin olarak, muhalefetin somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Bursalı, yazısında "Mesele, muhalefetin 'iktidara gelince iki yıl içinde göndereceğiz' açıklamasının çok ötesine taşmış durumda. Nasıl yapacaksınız?.. Somut adımlar atılmalı ve örnek verilmeli... Mesela Meral Hanım ve Kemal Bey, bir program üzerinde anlaşarak, uçağa atlayıp Esad’a, Şam’a gitmeli; Türkiye ile Suriye arasındaki sorunları ele alan ve çözen, bu bağlamda göçmenlerin önemli bir kesiminin geri dönüşünü mümkün kılacak akli bir eylemde bulunmalı" düşüncesini dile getirdi.

Bursalı, "İktidar ve gelecek için, sorunu çözme iradesinde büyük politika izleyeceksiniz. Cesur politikalar gerekli; korkusuz! İktidarın cesur göçmen politikalarına kontra, gerçek çözümleri ortaya koyacak kadar korkusuz...Tam da şimdi, mülteci meselesinde vakit geçirmeden, meselenin ırkçı siyasi çözüm boyutlarına sürüklenmesine fırsat vermeden... Çözüm direksiyonuna oturarak. Bu konu, seçim olsun, iktidara gelelim, o zaman bakın nasıl çözeriz, meselesini katbekat aşmış durumda. O artık eskimiş bir düşünce" ifadesini kullandı.