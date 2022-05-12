Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile yeri değişen isimlerden biri de Hüdayar Mete Buhara oldu. Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir Valiliği'ne atandı. Peki Hüdayar Mete Buhara kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, Hüdayar Mete Buhara eşi ve çocukları kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 2022 yılı valiler kararnamesi ile yapılan atamalar ve görevden almaların olduğu Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnamede 10 ilin valisi görevden alınırken, 20 ilin valisi değişti. Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir Valiliği'ne atandı. Peki Hüdayar Mete Buhara kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, Hüdayar Mete Buhara eşi ve çocukları kimdir?

Hüdayar Mete Buhara’nın Kırşehir Valisi olmasından sonra Hüdayar Mete Buhara kimdir? Hüdayar Mete Buhara nereli? Hüdayar Mete Buhara kaç yaşında? Hüdayar Mete Buhara hangi görevlerde bulundu? soruları bir hayli merak edilmekte. İşte Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara hayatı, biyografisi:

Hüdayar Mete Buhara kimdir?

Aslen Tokat’lı olan Hüdayar Mete Buhara, 1971 yılında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat’ta tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Hüdayar Mete Buhara hangi görevlerde bulundu?

İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakamlık sınavını kazanarak Tokat’ta Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırası ile Almus, Erfelek ve Çatalpınar ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu.

9 ay süreli mesleki ve lisan eğitimi amaçlı olarak İngiltere’de Exeter Üniversitesinde eğitim aldı.

Denizli-Baklan, Kilis-Elbeyli, Aksaray-Ortaköy ve Kütahya-Emet ilçelerinde kaymakam olarak çalıştı.

Bir yıl süreli Muş Vali Yardımcılığı, üç yıl süreli Sivas Vali yardımcılığı ve üç yıl süreli Kütahya Vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Hukuk Müşaviri iken 07/08/2017 tarihinden itibaren Çankaya Kaymakamı olarak atanmasına kadar geçen sürede Cumhurbaşkanlığı OHAL işlemleri İnceleme Komisyonunda görev yaptı.

05.11.2018 tarihli İçişleri Bakanlığı geçici görevlendirme oluruna istinaden 08.11.2018 tarihinde Çankaya Kaymakamı olarak göreve başladı.

26.12.2018 tarihli ve 2018/261sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankaya Kaymakamı olarak ataması yapıldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans çalışması yapmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Doktora Programına devam etmektedir.

İngilizce, Türkmence ve Özbekçenin yanı sıra kısmen diğer Orta Asya Türk Lehçeleri ile Farsça bilmektedir. Hüdayar Mete Buhara 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kırşehir Valisi olarak atandı.