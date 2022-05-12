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Ünlü komedyenden acı haber! Robin Parkinson hayatını kaybetti.

Ünlü komedyenden acı haber! Robin Parkinson hayatını kaybetti.

"Allo! Allo' adlı sitcom'la tanınan ünlü İngiliz oyuncu Robin Parkinson, 92 yaşında hayatını kaybetti.

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1970'li yıllarda damgasını vuran ünlü komedyen ve oyuncu Robin Parkinson 92 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı haberi ailesi verirken yapılan duyuruda "Allo Allo ile tanıdığınız, Button Moon'un sesi olan Robin Parkinson 92 yaşında ailesi yanı başındayken huzur içinde vefat etti" denildi. Sinema, tiyatro ve televizyondan oluşan uzun bir kariyere sahip olan Parkinson, Allo Allo adlı sitcom'da canlandırdığı Monsör Ernest Leclerc rolüyle üne kavuşmuştu. Ayrıca Girls About Town, The Many Wives of Patrick, The Young Ones ve Rising Damp gibi dizilerde de boy gösterdi. Sahnede ise The Imperial Nightingale oyununda yer aldı. Birçok farklı tiyatroda çalıştı. Parkinson aynı zamanda Button Moon adlı çocuk dizisindeki seslendirmesiyle de tanınıyor.

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