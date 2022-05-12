Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile yeri değişen isimlerden biri de Birol Ekici oldu. Bu gelişmenin ardından Birol Ekici'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Birol Ekici kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Birol Ekici eşi ve çocukları kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 2022 yılı valiler kararnamesi ile yapılan atamalar ve görevden almaların olduğu Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnamede 10 ilin valisi görevden alınırken, 20 ilin valisi değişti. Osman Bilgin’in Şırnak Valiliğine atanmasından boşalan, Kırklareli Valiliğine Birol Ekici getirildi. Peki Birol Ekici kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Kırklareli Valisi Birol Ekici’nin hayatı:

Birol Ekici kimdir?

Birol Ekici, 1969 yılında Antalya'da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Kamu görevine Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak başladı. Daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık, İçişleri Bakanlığında personel şube müdürlüğü, mülkiye başmüfettişliği; Başbakanlıkta idareyi geliştirme başkanlığı, Antalya İl Özel İdaresinde genel sekreterlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği, müsteşar yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesinde genel sekreterlik görevlerinde bulundu.

Birol Ekici, 12 Mayıs 2022 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırklareli Valisi olarak atandı. Birol Ekici, İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.