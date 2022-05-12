Avrupa'da Rusya'dan gaz alan 10 şirket daha rubleye geçti

Avrupa'da Rusya'dan doğalgaz tedarik eden 10 şirket daha, Moskova'nın enerji ödemelerini Rus para birimiyle yapma şartına uyarak ruble hesabı açtı.

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Avrupa'da 10 doğalgaz alıcısı daha, Gazprombank JSC'de hesap açtı. Bu gelişmeyle Rusya'nın doğalgaz ödemelerini rubleyle yapma şartına riayet eden toplam şirket sayısı ikiye katlandı.

Bloomberg'e konuşan bir kaynak, toplam 20 Avrupalı şirketin ruble hesabı açtığını ve 14 müşterinin daha hesap açmak için gerekli evrakları istediğini belirtti.

Mart ayında Rusya lideri Vladimir Putin, yurtdışında Rus doğalgazını kullanan tüm tüketicilerin rubleyle ödeme imkanına sahip olması gerektiğini söylemiş, hasım ülkelerden gaz için sadece rubleyle ödeme kabul edeceklerini vurgulamıştı.

Geçen ay ise Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu duyurmuştu.