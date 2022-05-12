Bilecik'te bir fabrikada patlama oldu! 2 işçi feci şekilde can verdi

BİLECİK'te bir demir çelik fabrikasında dün gece yaşanan patlama sonucu ağır yaralanan 3 işçiden 2'si hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Poyra köyü sınırları içindeki Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Bilecik Demir Çelik Fabrikası'nda dün gece 01.30 sularında henüz tespit edilemeyen bir nedenle kazan patlaması yaşandı. Yaşanan patlamada vücutlarında yanık oluşan G.T. isimli işçi hafif, Ali Gündoğan ve Enver Güler isimli işçiler ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumu hafif olan G.T. Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine, ağır olan Ali Gündoğan ve Enver Güler Eskişehir ve Bursa'ya sevk edildi. Ali Gündoğan ve Enver Güler isimli işçiler yapılan tüm müdahalece rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, fabrikada büyük üzüntü yaşandı.