Ölmek var teslim olmak yok! Bir çok uzuvlarını kaybeden Ukrayna askerleri fabrikada direniyor

Koşullar kötüleşiyor

Öte yandan Ukrayna başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk, AFP'ye verdiği demeçte, yaklaşık bin askerin Azovstal çelik fabrikalarında mahsur kaldığını, koşullarının da giderek kötüleştiğini söyledi. İnsan hakları örgütleri ve aktivistler, çevrimiçi bir dilekçe hazırlayarak Birleşmiş Milletler'i, kalan tüm askerleri tahliye etmeye çağırdı. Dilekçe bugüne kadar bir milyondan fazla imza topladı. Moskova patriği altındaki Ukrayna Ortodoks kilisesinin başkanı da, Mariupol'u savunan Ukraynalı askerlerin güvenli geçişi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kişisel ve inanç temelli bir çağrıda bulundu.