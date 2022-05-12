Ölmek var teslim olmak yok! Bir çok uzuvlarını kaybeden Ukrayna askerleri fabrikada direniyor
RUS ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal çelik fabrikasından kan donduran fotoğraflar geldi. Rusya'nın 'ele geçirdik' açıklamasını yaptığı yıkılmış şehirdeki Ukrayna birliklerinin canları pahasına koruduğu fabrikanın içinde çekilmiş fotoğraflarda bir çok uzvunu kaybetmiş askerlerin direnmeye devam ederkenki sözleri tüyleri diken diken etti.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın en stratejik noktalarından bir olan Mariupol şehri bir süre önce Rus güçlerinin kontrolüne geçti. Savaşın 78’inci gününde kentte hâlâ Ukraynalı savaşçıların elinde kalan son kısımsa Azovstal çelik fabrikası. Fabrikanın içinde Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına rağmen direnişlerini sürdüren Ukrayna askerlerinin bazılarının bir çok uzuvlarını kaybetmelerine rağmen savaşmaya devam ettikleri görülüyor.
Azovstal'da direnen Ukrayna'nın Azak alayı, Telegram mesajlaşma uygulamasında son 24 saat içinde 34 Rus uçağının, sekiz sorti de dahil olmak üzere, tesisin üzerinde uçtuğunu söyledi. Tesisteki askerler Rus donanmasının ve tanklarının, topçu ateşinin ve roketlerin ateşi altında kaldığını söyledi. Rusya, 2014 yılında ele geçirdiği Kırım'dan başka bir kara koridoru açmak için Mariupol'un tam kontrolünü sağlamaya çalışırken, son günlerde birçok sivil tesisten tahliye edildi.
Koşullar kötüleşiyor
Öte yandan Ukrayna başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk, AFP'ye verdiği demeçte, yaklaşık bin askerin Azovstal çelik fabrikalarında mahsur kaldığını, koşullarının da giderek kötüleştiğini söyledi. İnsan hakları örgütleri ve aktivistler, çevrimiçi bir dilekçe hazırlayarak Birleşmiş Milletler'i, kalan tüm askerleri tahliye etmeye çağırdı. Dilekçe bugüne kadar bir milyondan fazla imza topladı. Moskova patriği altındaki Ukrayna Ortodoks kilisesinin başkanı da, Mariupol'u savunan Ukraynalı askerlerin güvenli geçişi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kişisel ve inanç temelli bir çağrıda bulundu.
Fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
Azak Alayı'nın Telegram kanalında yayınlanan bir dizi fotoğraf, kuşatma altındaki Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasının altında saklanan yaralı Ukraynalı askerlerin içinde bulunduğu sefil koşulları gün yüzüne çıkardı. Paylaşılan fotoğraflarda fabrikanın içinde, askerlerin bulunduğu yerin bir sahra hastanesine dönüştürüldüğü ve gönüllülerin askerlerin tedavisine yardımcı olduğu görülüyor. Ancak değil tesiste, Mariupol şehrinin tamamında temiz su, ilaç ve gıda bulabilmek oldukça zor hale geldi.