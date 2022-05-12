Kaşıkçı Elması değeri 2022 kaç para çalındı mı son haberi geldi

Kaşıkçı Elmas'ı çalındı mı sorusu bir anda gündem oldu. Birçok vatandaş Kaşıkçı Elmas'ı hakkında araştırmaya başladı. Tarihi elmaslar içerisinde en büyük ve en meşhur elmas olan 49 küçük elmasla süslü 86 karatlık Kaşıkçı Elmas'ı nerede saklanıyor, değeri kaç para? İşte Kaşıkçı Elması'nın tarihi ve maddi değeri

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En değerli elmas olan Kaşıkçı Elmas'nın kaybolduğu iddiasi bir anda gündem oldu. Bu gelişmenin ardından Kaşıkçı Elması merak konusu oldu.İstanbul'daki Topkapı Saray'ında sergilenen Kaşıkçı Elması değeri ne kadar? Kaşıkçı Elması kayıp mı? Kaç TL, kaç dolar değerinde? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.

Tarihi elmaslar içerisinde en büyük ve en meşhur elmas olan 49 küçük elmasla süslü 86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddia edildi. Sosyal medyaya karıştıran iddia sonrası Milli Saraylar sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflarla o iddiayı yalanladı.

Kaşıkçı Elmas'ı kayıp mı: Topkapı Sarayı Müzesi Dış Hazine Bölümü'nde sergilenen Kaşıkçı Elması'nın kayıp olduğu iddia edildi. Sosyal medyada çıkan bu iddianın ardından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kaşıkçı Elması değeri nedir: Tarihi elmasların en büyük ve en meşhurlarından biri olarak 86 karatlık Kaşıkçı Elması, Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'nde sergileniyor.

Kaşıkçı Elması'nın çevresi 49 adet çift sıra halinde iri pırlantayla süslenmiş, 86 karatlık elmastır.

Topkapı Müzesi'nde sergilenen Kaşıkçı Elması, etrafını saran 49 adet pırlanta sayesinde yıldızlarla çevrili dolunayı andırır. Kaşıkçı Elması'na değer biçilememesinin yanı sıra, Osmanlı Sarayı'na nasıl geldiği de net değildir. Elmas hakkında, 1699 yılında Eğrikapı çöplüğünde dolaşan bir kaşık ustası tarafından bulunup yok pahasına bir kuyumcuya verilmesinden, Napolyon'un annesinden satın alındığına dair birçok efsane dolaşmaktadır. Fakat ismiyle ilgili en mantıklı açıklama, elmasın isminin oval şeklinden kaynaklandığı düşüncesidir.

Kaşıkçı Elmas'ının 35 milyon dolar olduğu iddia edilse de bazı kaynaklara göre paha biçilemez olduğu belirtilmektedir.

Elmasın özellikleri: Kaşıkçı elması'nın çevresini iki sıra 49 adet pırlanta bulunmaktadır. 1 cm3 elmasın kütlesi 3.5 gr veya 17.5 karattır. Kaşıkçı elması büyüklüğü 86/ 17.5 = 4.91 cm3 civarındadır.

Elmasın Osmanlı hazinesine ne zaman, nasıl girdiği ve elmasa neden "Kaşıkçı Elması" dendiği hakkında kesin bir bilgi yoktur. Adının, kesiminin oval olması ve dolayısıyla kaşığa benzemesinden geldiği düşünülmektedir. Elmasın Osmanlı hazinesine gelişi hakkında birkaç hikâye mevcuttur.

Kağıt Toplayıcı ve IV. Mehmed

Elmasın bulunmasıyla ilgili bir öyküye göre elmas, 17. yüzyılın sonlarında İstanbul'da bir kâğıt toplayıcı tarafından çöplükte bulunmuştur. Elmasın adını aynı zamanda kaşıkçı olan bu kişiden aldığı söylenmektedir. Öyküye göre bu kaşıkçı, bulduğu taşı bir kuyumcuya değerinin çok altında satar. Kuyumcu, taşın çok değerli olduğunu anlayınca bir arkadaşına gösterir. Kuyumcu ile taşı gören arkadaşı arasında bir kavga çıkınca olay Kuyumcubaşı tarafından duyulur. Kuyumcubaşı, kavga eden kuyumculara bir kese altın vererek taşı onlardan alır. Bu olayların Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa ve IV. Mehmed tarafından duyulmasının ardından taş alınır. Böylece devlet hazinesine giren taş işlenir ve ortaya 86 karat ağırlığında bir mücevher çıkar.

Napolyon'un annesi ve Tepedelenli Ali Paşa

Elmasın Osmanlı hazinesine girmesi ile ilgili en çok bilinen öykü elmasın Napolyon'un annesinden satın alındığıdır. Öyküye göre 1774 yılında Pigot adlı bir Fransız subayı, bu elması Hindistan'dan satın alarak ülkesine götürür. Bir süre sonra elması, Napolyon'un annesi satın alır. Uzun bir süre Napolyon'un annesinde kalan elmas, Napolyon'un sürgüne gönderilmesinden sonra annesi tarafından satılığa çıkarılır. Elması, o sırada Fransa'da bulunan Tepedelenli Ali Paşa'nın bir adamı satın alır ve elması Paşa'ya getirir. Tepedelenli Ali Paşa, II. Mahmut zamanında devlete karşı ayaklandığı gerekçesiyle öldürülür. Tepedelenli Ali Paşa'nın mal varlığına el koyulur. Böylelikle "Kaşıkçı Elması" hazineye girer.[1][2]

Yapısı ve büyüklüğü

Elmas, 86 karat veya 17,2 gramdır. Dünyadaki diğer elmaslara kıyasla çok büyük bir elmas olmamasına karşı tanınan bir elmasdır. Çevresinde çift sıra 49 tane küçük elmas bulunmaktadır. Altın sarısı rengindedir.