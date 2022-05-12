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Asgari ücrete ek zam tartışması! AK Partili Özlem Zengin canlı yayında açıkladı: Çalışmalar yapılıyor

Asgari ücrete ek zam tartışması! AK Partili Özlem Zengin canlı yayında açıkladı: Çalışmalar yapılıyor

Milyonlarca kişi asgari ücrete temmuz ayında zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Konuya ilişkin son açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'den geldi. Zengin katıldığı canlı yayınında asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya "Bakanlarımızın bu konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyorum." ifadesini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, TVNET'te  katıldığı canlı yayında  'Temmuz ayında asgari ücrete ek zam olacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

"Arkadaşlarımız çalışıyor"
"Bakanlarımızın bu konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyorum. Çalışıyor arkadaşlarımız." diyen Zengin, "En azından bunun ne getireceği, nasıl bir maliyeti olacağı yönündeki çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor." ifadelerini kullandı.

Somut bir şey söylemeyi doğru bulmadığını ifade eden Zengin, "Bu konuda ilgili bakanların açıklama yapması lazım. Sayın bakan henüz elimizde böyle bir çalışma yok demişti.Şu an bildiğim kadarıyla arkadaşlarımız her halükarda bunun değerlendirmesini yapıyorlar" diye konuştu.

Asgari ücret 2022 yılı tutarı, brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücret her yılın aralık ayında belirleniyor ve ocak ayında ödeniyor.

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