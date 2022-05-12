12 Mayıs altın coştu gram 915 liraya gidiyor İslam Memiş'ten bomba mesajlar 'öyle rakamlar olacak ki...'
Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 912,1 liradan tamamladı. 10 Mayıs 2022 altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Yatırım uzmanı İslam Memiş de yeni açıklamalar yaptı ve altın için yeni tarihi açıkladı
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11:45 itibarıyla 914,88 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.531 lira, Cumhuriyet altını da 6.098 liradan satılıyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 1.852,5 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 0,3 azalışla 1.847,1 dolardan işlem görüyor.
Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel bazda yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten de yeni açıklama geldi ve Memiş altında yükselişin devam edeceğini belirtti: