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İngiltere'de fiyat artışları etkisini gösterdi

İngiltere'de fiyat artışları etkisini gösterdi

İngiltere'de son otuz yılın en yüksek seviyesine ulaşan fiyat artışları etkisini harcamaların kısılmasıyla gösterdi ve bugün açıklanan Mart ayı rakamlarına göre ekonomi yüzde 0,1 küçülme gösterdi.

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Ulusal İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre ekonomi Şubat ayında da büyüme gösterememişti.
İstatistik Kurumu'nun ekonomi verileri dairesi başkanı Darren Morgan BBC'ye "Temel ihtiyaçların pahalanmasının, etkisini hissettirdiği görülüyor" dedi ve insanların artan fiyatlar nedeniyle artık daha az alışveriş yaptıklarını ve bilhassa yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle motorlu araçlarını daha az kullandıklarını söyledi.
İngiltere ekonomisi Mart ayında küçülmekle birlikte yılın ilk üç ayında toplam 0,8 oranında bir büyüme gösterdi. Ama bu büyüme esas olarak koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin kaldırılmasının seyahat, konaklama ve restoran, kafe sektörlerindeki canlanma sayesinde yaşandı.

Bu sektörlerdeki canlanmaya rağmen, İngiltere Merkez Bankası fiyatların, akaryakıt, gıda ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle onlarca yıldır görülmemiş bir hızla yükselmesinin "ciddi bir ekonomik durgunluğa" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Merkez Bankası şu anda yüzde 7'nin üzerinde seyreden enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 10'u aşabileceğini de söylüyor.

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