Ali İhsan Su kimdir aslen nereli kaç yaşında? Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su eşi ve çocukları

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile yeri değişen isimlerden biri de Ali İhsan Su oldu. Diyarbakır Valisi olarak atanan Ali İhsan Su'nun hayatı da merak konusu oldu. Peki Ali İhsan Su kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ali İhsan Su'nun eşi ve çocukları kimdir?

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 2022 yılı valiler kararnamesi ile yapılan atamalar ve görevden almaların olduğu Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnamede 10 ilin valisi görevden alınırken, 20 ilin valisi değişti. Diyarbakır Valisi olarak atanan Ali İhsan Su'nun hayatına ilişkin ayrıntılar merak kazandı.

Diyarbakır Valisi olarak atanan Ali İhsan Su kimdir:

Ali İhsan Su, (d. 25 Haziran 1959, Konya), Türk bürokrat.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ahlat Kaymakam Vekilliği, Evren, Çermik Kaymakamlıkları, Hakkâri İli Vali Yardımcılığı, Çay, Söğüt, Terme, İskenderun Kaymakamlıkları yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 4 Ağustos 2013 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan 2013/5197 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Düzce Valiliğine, ardından 19 Şubat 2015 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Şırnak Valiliğine, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Mersin Valiliğine atanmıştır.

Ali İhsan Su, 12 Mayıs 2022 Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Diyarbakır Valiliği'ne atanmıştır. Ali İhsan Su yeni Diyarbakır Valisi olmuştur.

Hangi illerde valiler değişti: Yeni kararname ile yapılan değişiklikler şöyle:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar’a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne’ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu’ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak’a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın’a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir’e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli’ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde’ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat’a vali oldu.