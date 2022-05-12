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Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon konulu kritik toplantı sonrası flaş açıklama

Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon konulu kritik toplantı sonrası flaş açıklama

GIDADAKİ zamlar konusunda sektör temsilcileriyle toplanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklaması geldi. KDV indirimlerini hatırlatan Bakan Nebati enflasyon için yeni cesur adımların atılacağını duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda sektörü ile yapılan toplantı sonrasında KDV indirimlerine ek olarak cesur adımlar atma konusunda sektörle mutabık kaldıklarını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görüşmeye ilişkin olarak şunları söyledi:

Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık.

Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

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