Yağmur çok fena geliyor! Meteoroloji saatini haber verdi İstanbul, Kayseri, Adana...
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. 13 Mayıs yurt genelinde güneşli bir hava hakimken bazı şehirler için uyarı geldi. Öte yandan sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak. Hafta sonu pazar günü ise pek çok kentte yağış görülecek. İşte bölge bölge son durum...
Hafta sonu hava nasıl olacak merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 13 - 19 Mayıs 2022 tarihli hava durumu açıklaması geldi ve şöyle denildi: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta sonunda biraz artarak kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Öğle saatlerine dikkat! : Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağış beklenen iller şöyle sıralandı: Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar ve Burdur
Prof. Dr. Orhan Şen de bugün için dikkat çeken bir açıklama yaptı ve şöyle dedi:
Önümüzdeki 10 gün içerisinde en sıcak gün bugün (Cuma). İstanbul 26 Ankara 24 İzmir 27 Antalya 26 C. Denizli Uşak Van Hakkari civarındaki yerel yağmurun dışında yurtta yağış yok.
Marmara: Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.