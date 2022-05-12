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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanları sorununun çözümü için belediye başkanlarına verdiği talimatı yineledi. Çalışmalar çerçevesinde 81 ile barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. Erdoğan'ın toplantının basına kapalı bölümünde belediye başkanlarına daha önce sokak hayvanlarıyla ilgili verdiği talimatı yinelediği öğrenildi. Bu çerçevede Erdoğan, belediye başkanlarına 81 ilde kurulacak barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri için çalışmalarını hızlandırmaları talimatı da verdi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise parti merkezinden ayrılırken gazetecilerle yaptığı sohbette, alt gelir grubuna ilişkin bir kampanya yapacaklarını, bunun da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti. Sokak hayvanlarıyla ilgili Erdoğan’ın talimatlarını yenilediğini aktaran Bakan Kurum, Erdoğan’ın 81 il ve ilçelerde en az 1 barınak yapılması konusunda talimatı verdiğini belirtti. Şu an için yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı bulunduğunu söyleyen Kurum, tüm hayvanların barınağa yerleştirilemeyeceğini ancak hepsinin bu merkezlerde rehabilite ve tedavilerinin yapılmasının ardından yaşadıkları bölgelere bırakılabileceğini dile getirdi.

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