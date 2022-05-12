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Diyarbakır'da LPG ile mutfak tüpü dolumu! İstenen cezaya bakın EPDK'ya gönderildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da LPG ile mutfak tüpü dolumu! İstenen cezaya bakın EPDK'ya gönderildi

 DİYARBAKIR’da bir yakıt istasyonunda iddiaya göre LPG pompasıyla mutfak tüpü dolumu yapıldığı ortaya çıktı, istasyona 835 bin TL ceza istendi.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Çermik ilçesinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) pompasından mutfak tüplerine dolum yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Konu ile ilgili yapılan araştırma ve takip sonucunda, yakıt istasyonuna gelen bir otomobilin bagaj kısmında bulunan 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpüne LPG oto gaz pompasından gaz basmaya yarayan aparat ile dolum yapıldığı tespit edildi. Bahse konu petrol istasyonu hakkında, 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu gereğince, 835 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanmak üzere tanzim edilen tutanak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’na gönderildi.

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