BIST 2.382
DOLAR 15,40
EURO 16,08
ALTIN 914,89
HABER /  SPOR

Shane Larkin, THY Euroleague'de yılın en iyi 5'ine seçildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Shane Larkin, THY Euroleague'de yılın en iyi 5'ine seçildi

THY Euroleague’de sezonun en iyi 5'inde Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin de yer aldı. Yılın en iyi 5'ine ayrıca Mike James (Monaco), Sasha Vezenkov (Olympiakos), Nikola Mirotic (Barcelona) ve Walter Tavares (Real Madrid) de seçildi.

Abone ol

THY Euroleague’de Final-Four heyecanı yaklaşırken sezonun ödülleri de açıklanıyor. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yılın en iyi 5'i de belli oldu. Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin de bu listede yer aldı.

Larkin normal sezonu 14.6 sayı, 5.3 asist, 3.0 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti ve Efes'in Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Final-Four'a yer almasında büyük rol oynadı.

Takım kaptanları, başantrenörler, taraftarlar ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen Euroleague'de yılın en 5'i şöyle:

Mike James (Monaco)
Shane Larkin (Anadolu Efes)
Nikola Mirotic (Barcelona)
Walter Tavares (Real Madrid)
Sasha Vezenkov (Olympiakos)

ÖNCEKİ HABERLER
Gökmen Çiçek kimdir aslen nereli kaç yaşında? Gökmen Çiçek eşi ve çocukları kimdir?
Gökmen Çiçek kimdir aslen nereli kaç yaşında? Gökmen Çiçek eşi ve çocukları kimdir?
İsrail askerlerinin kadın muhabiri öldürmesiyle ilgili İngiliz bakanın paylaşımı tepki çekti
İsrail askerlerinin kadın muhabiri öldürmesiyle ilgili İngiliz bakanın paylaşımı tepki çekti
11 yaşındaki Ayşe'den üzüntüye boğan haber! Bu halde bulundu
11 yaşındaki Ayşe'den üzüntüye boğan haber! Bu halde bulundu
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Karadeniz Avrasya'nın ticaret gölü olacak
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Karadeniz Avrasya'nın ticaret gölü olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat!
Metal müziğin efsane ismi Trevor Strnad hayatını kaybetti! İntihar şüphesi...
Metal müziğin efsane ismi Trevor Strnad hayatını kaybetti! İntihar şüphesi...
Umre fiyatları 2022 Diyanet kişi başı ücreti kaç para?
Umre fiyatları 2022 Diyanet kişi başı ücreti kaç para?
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon konulu kritik toplantı sonrası flaş açıklama
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon konulu kritik toplantı sonrası flaş açıklama
CHP, yandaş anketçilere 650 milyon lira verdi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı
CHP, yandaş anketçilere 650 milyon lira verdi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mülteci çelişkisi! Hem "kalacaklar" hem "gidecekler" demiş!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mülteci çelişkisi! Hem "kalacaklar" hem "gidecekler" demiş!