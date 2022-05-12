CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftacıoğlu'nun cezaları onandı! Hapis yolu göründü siyasi yasak geldi

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na açılan 5 davadan üçünü onarken 2 davayı ise düşürdü. Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilirken, cezaevine girmesi kesinleşti. Kaftancıoğlu "Burada mesele Canan Kaftancı’na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde. Bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. ” dedi.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Kaftancıoğlu, kamu görevlisine hakaret, cumhurbaşkanına hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılamak suçlarından hapis cezası aldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Ceza aldığı suçlar Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Bozulan kararlar:

Kararda, Kaftancıoğlu'nun Sakine Cansız paylaşımının "terör örgütü propagandası" suçunu oluşturmayacağı belirtildi.

Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.

Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama

Kararı Fazıl Say'ın babası Ahmet Say'ın cenaze töreninde alan Canan Kaftancıoğlu videoyla görüşlerini paylaştı. Kaftancığlu, kendisine verilen ceza ile ilgili şunları söyledi:

“Burada mesele Canan Kaftancı’na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde. Bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. İktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar 84 milyon için hukuku yeniden sağlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Umudunuzu kaybetmeyin."

“Memleketime bahar gelmiş. Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…”

Kılıçdaroğlu'ndan talimat: Tüm milletvekilleri İstanbul'a... CHP'de Canan Kaftancıoğlu şoku yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden tüm milletvekillerine talimat verdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" paylaşımı yaptı. CHP Gençlik Kolları da Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası akşam saat 18.00'de İstanbul İl Başkanlığı'nda buluşma çağrısı yaptı: "İstanbul'da bulunan tüm gençlik örgütümüzü saat 18.00'de il başkanlığımıza çağırıyoruz. FAŞİZME TESLİM EDECEK TEK BİR YOLDAŞIMIZ BİLE YOK !" İmamoğlu da gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nun çağrısına destek vererek "CHP İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu İstanbul’daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır. Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum." dedi.

Kaftancıoğlu'na siyasi yasak

Gazeteci İsmail Saymaz ise Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 11 aylık cezanın onandığını ifade eden bir paylaşım yaparak, "Cezanın yanı sıra siyasi yasak uygulanmasına karar verildi" dedi. Saymaz şöyle dedi: "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 11 aylık cezanın yanı sıra siyasi yasak uygulanmasına karar verildi."

Yatma durumu olmayabilir gir çık olabilir CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "İstanbul İl Başkanımızın yanında olacağız. Siyasi yasak getirildi ancak AYM başvuru hakkı var. Tutukluluk kararını hesaplıyoruz. Yatma durumu olmayabilir, gir çık olabilir" dedi.

Neden yargılanıyordu?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 27 Mayıs 2019 tarihinde, sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweetler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Kaftancıoğlu’nun 27 Temmuz 2016 ve 12 Ekim 2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘hakaret’ suçunu içeren paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı. 6 Ekim 2012 ile 15 Mayıs 2014 tarihleri arasında attığı 11 tweette ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçunu işlediği belirtilmişti.

"Devlete katil dedi"

24 Nisan 2012 tarihinde Ermenilere ilişkin yaptığı paylaşım ve 2013 ile 2015 yılları arasında attığı tweetlerde ‘Türkiye Cumhuriyet Devletini Alenen Aşağılama’ suçunu içeren paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi. Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediği de aktarılan iddianamede, 11 Ocak 2013 tarihinde Sakine Cansız’ın ölümünden sonra yaptığı bir paylaşıma da yer verildi. İddianamede, kırmızı bültenle aranan bir PKK terör örgütü kurucusu Cansız’ın söyleminin topluma duyurulması ve ölümünün insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirilmesinin ‘terör örgütü propagandası’ suçunu oluşturduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu’nun “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından toplamda 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.