Canan Kaftancıoğlu kararına tepkiler! Nagehan Alçı 'hukuk cinayeti' dedi Ekrem İmamoğlu desteğe gidiyor
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki 3 ayrı davadan verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 günlük ceza Yargıtay tarafından onandı. Nagehan Alçı, "Canan Kaftancıoğlu’na bu yapılan hukuk cinayetidir" derken, aradan geçen bir saatte suskun kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Canan Kaftancıoğlu'nun yanına desteğe gidiyorum' dedi.
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını verdi. Yargıtay, Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Karara CHP başta olmak üzere bir çok kesimden tepki gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir saatten fazla sessiz kalması dikkat çekti. İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nun arasının açık olduğu ve İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine yönelik tepkileri Canan Kaftancıoğlu'nun bir operasyonu olduğu iddia edilmişti. Nagehan Alçı ise "Canan Kaftancıoğlu’na bu yapılan hukuk cinayetidir. Bu rezaleti kabul etmiyorum" paylaşımı yaptı. İşte Kaftancıoğlu kararına tepkiler...
Canan Kaftancıoğlu: Memleketime bahar gelmiş:) Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın.
CHP Gençlik Kolları: İstanbul'da bulunan tüm gençlik örgütümüzü saat 18.00'de il başkanlığımıza çağırıyoruz. FAŞİZME TESLİM EDECEK TEK BİR YOLDAŞIMIZ BİLE YOK !