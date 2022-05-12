Canan Kaftancıoğlu kararına tepkiler! Nagehan Alçı 'hukuk cinayeti' dedi Ekrem İmamoğlu desteğe gidiyor

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını verdi. Yargıtay, Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Karara CHP başta olmak üzere bir çok kesimden tepki gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir saatten fazla sessiz kalması dikkat çekti. İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nun arasının açık olduğu ve İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine yönelik tepkileri Canan Kaftancıoğlu'nun bir operasyonu olduğu iddia edilmişti. Nagehan Alçı ise "Canan Kaftancıoğlu’na bu yapılan hukuk cinayetidir. Bu rezaleti kabul etmiyorum" paylaşımı yaptı. İşte Kaftancıoğlu kararına tepkiler...