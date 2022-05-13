Canan Kaftancıoğlu twitleri ne yazdı ki hapis cezası aldı işte paylaşımları

"Devlete katil dedi"

24 Nisan 2012 tarihinde Ermenilere ilişkin yaptığı paylaşım ve 2013 ile 2015 yılları arasında attığı tweetlerde ‘Türkiye Cumhuriyet Devletini Alenen Aşağılama’ suçunu içeren paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi. Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediği de aktarılan iddianamede, 11 Ocak 2013 tarihinde Sakine Cansız’ın ölümünden sonra yaptığı bir paylaşıma da yer verildi. İddianamede, kırmızı bültenle aranan bir PKK terör örgütü kurucusu Cansız’ın söyleminin topluma duyurulması ve ölümünün insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirilmesinin ‘terör örgütü propagandası’ suçunu oluşturduğu vurgulandı.