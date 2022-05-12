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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu emri! Herkes İstanbul'a doğru yola çıksın

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu emri! Herkes İstanbul'a doğru yola çıksın

CHP'de büyük şok yaşanıyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezalarının onanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tüm CHP milletvekillerine "İstanbul İl Başkanlığı'na gidin" emri verdi...

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CHP'de Canan Kaftancıoğlu şoku yaşanıyor. Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki 5 davadan 3'ünü onadı. Böylece Kaftancıoğlu'nun hapse girmesi kesinleşti. Buun üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden tüm milletvekillerine talimat verdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" paylaşımı yaptı. 

CHP'li vekiller TMM Genel Kurulu'nu terketti
Çağrının sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. CHP'li vekiller, TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılıp İstanbul'a doğru yola çıktı.

CHP İl Başkanlığı saat 18:00'e randevu verdi
CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm CHP'li milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırmasının ardından Oğuz Kemal Yakar, Twitter'dan şu çağrıyı yaptı. ''Partimizin İstanbul örgütünü, saat 18.00’de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu karşılamak üzere İl Başkanlığımıza bekliyoruz.''


CHP Gençlik Kolları buluşma çağrısı yaptı
CHP Gençlik Kolları da Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası akşam saat 18.00'de İstanbul İl Başkanlığı'nda buluşma çağrısı yaptı: "İstanbul'da bulunan tüm gençlik örgütümüzü saat 18.00'de il başkanlığımıza çağırıyoruz. FAŞİZME TESLİM EDECEK TEK BİR YOLDAŞIMIZ BİLE YOK !"

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