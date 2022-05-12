1 kişiyi öldürmekle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında karar açıklandı

Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiye silahla ateş açarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle eski futbolcu Sezer Öztürk'ün yargılandığı davada karar açıklandı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırarak Halil İbrahim Scholten'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanık yargılanıyordu.

Hapis cezasına çarptırılan Sezer Öztürk, vatandaşlar tarafından yeniden merak konusu oldu. Karıştığı yol verme kavgasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve hakkında yakalama kararı çıkartılan eski futbolcu Sezer Öztürk, son dönemde en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. Vatandaşlar, Öztürk ile ilgili internette en çok "Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk kaç yaşında, aslen nerelidir? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı?" sorularını araştırıyor.

Sezer Öztürk kimdir?

3 Kasım 1985 yılında Almanya'da dünyaya gelen Öztürk, çocuk yaşta burada Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başladı.

Ardından sırasıyla SSVg Velbert, TVD Velbert ve Rot-Weiss Essen'nın altyapılarında boy gösterdi. Rot-Weiss Essen'de oynarken, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin güçlü ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'nin dikkatini çekti ve Bayer 04 Leverkusen'nın altyapısına geçti.

Sonraki sezon Bayer Leverkusen ile profesyonel sözleşme imzaladı ve dördüncü ligde mücadele eden ve Bayer Leverkusen'ın ikinci takımı olan Bayer 04 Leverkusen'de düzenli olarak oynamaya başladı.

Kariyerinin ilk maçında takımı SW Essen'e 2-1 yenilirken, kariyerinin ilk golünü attı. Öztürk, 2003-04 sezonunda A takıma yükseldi. Burada fazla forma şansı bulamayan Öztürk, 23 Ekim 2004 yılında 7 lig karşılaşmasına çıkabildi.

Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi, 18'e alındı ancak forma şansı bulamadı. Ardından Türkiye'ye gelen Öztürk, Manisaspor'a transfer oldu. Öztürk, 2008-09 sezonunda Bank Asya 1. Lig'de mücadele ederken takımının şampiyon olup, Süper Lig'e çıkmasına katkı sağladı.

2009-2010 sezonunun ilk yarısında Manisaspor ile 7 kez sahada yer alan Sezer, ara transfer döneminde Eskişehirspor'a gitti.

Milli formayı 1999'da giydi

Sezer Öztürk burada 16 karşılaşmada boy gösterirken 1 gol attı.Almanya Genç Milli Takımı'na davet edildi ancak tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa milli formayı Türkiye U-15 Altı Milli Futbol Takımı'nda 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi.

Sezer ardından genç milli takımlarının bütün kademelerinde görev aldı. 2 kez A Milli Takım'da boy gösteren Sezer Öztürk, 1 kez A2, 1 kez 21 Yaş Altı, 7 kez 20 Yaş Altı, 18 kez 19 Yaş Altı, 5 kez 18 yaş altı , 2 kez 17 Yaş Altı , 4 kez 16 Yaş Altı , 8 kez de 15 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi.

5 yıllık Eskişehirspor macerasından sonra 2011-2012 sezonunda 2 milyon 750 bin euro ve Abdülkadir Kayalı takasında 5 yıllık sözleşme imzalayarak, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamadı.

Beşiktaş, Sezer Öztürk'ün transferi için Fenerbahçe'ye 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyerek, futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sezer Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmeye imza attı ve 10 Ekim 2013 tarihinde İbrahim Toraman ile yaptığı kavgadan sonra sınırsız olarak kadro dışı bırakıldı.

2014-15 sezonunda Gökhan Süzen, İbrahim Toraman ve Michael Eneramo gibi kadroda düşünülmeyen Sezer, 2014-15 transfer döneminin son gününde İstanbul Başakşehir FK'e kiralandı. Ancak burada da forma şansı bulamamış ve sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a dönmüştür.

Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı?

Bayer Leverkusen

Beerschot (kiralık)

Nürnberg

Manisaspor

Eskişehirspor

Fenerbahçe

Beşiktaş

Başakşehir (kiralık)

Eskişehirspor (kiralık)

Sezer Öztürk'ün başarıları

Manisaspor

1. Lig: 2004-05 (ikinciliği)

Fenerbahçe

Türkiye Kupası: 2011-12, 2012-13