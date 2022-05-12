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Engellilerin araç alımında ÖTV düzenlemesi geliyor

Engellilerin araç alımında ÖTV düzenlemesi geliyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engellilerin araç alımında 450 bin TL olan ÖTV muafiyet limitine ilişkin sorunun en kısa sürede çözüleceğini söyledi.

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Bayram, Meclis'te Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, "Devlet elle ve ayakla yönetilmez; devlet, gönülle, düşünceyle yönetilir. Önemli olan baştaki göz değil, kalpteki gözdür. Tohum toprağın bağrına, engellilerimiz de topluma, bizlere emanettir." diye konuştu.

Engellilere fırsat verildikçe neler yapabileceğinin görüldüğünü belirten Bayram, Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Mehmet Ali Yiğit'i tebrik etti.

Engelli vatandaşların ÖTV ile ilgili sorunlarının son dönemde dile getirildiğini aktaran Bayram, "450 bin lira ÖTV limitli araçları alabiliyor, onun üstünü alamıyorlar maalesef. Bu noktada gerekli düzenlemelerin yapılması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve grubumuzla da konuşarak bir noktaya getirdik. İnşallah en kısa zamanda da bunu çözmenin müjdesini de vereceğiz inşallah." dedi.

Serkan Bayram, sağlık raporlarıyla ilgili son dönemde yaşanan aksaklıkları da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini bildirdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise sığınmacılar konusunda düzenlediği basın toplantısında, siyasi pozisyon almak için sığınma süreçlerini istismar eden kirli bir zihniyet olduğunu belirterek, "Bu kirli zihniyetin, bir grup insanı hedef göstererek, kin ve nefret duygularını tahrik ederek oluşturmak istediği bir provokasyon var." ifadesini kullandı.

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