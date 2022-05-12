Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Beşli Çete' yasağı kaldırıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beşli Çete' lakabını takarak hedef aldığı holding patronları üzerine çıkarılan konuşma yasağı kaldırıldı.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na getirilen 'Beşli Çete' hakkındaki konuşmama tedbiri kaldırıldı. Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na getirilen 'Beşli Çete' hakkındaki konuşmama tedbirini sonlandırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Avukatı Celal Çelik, sosyal medyada paylaşımda bulunarak "Genel Başkanımız @kilicdarogluk tarafından, Erdoğan'a yöneltilen '5'li Çetenin Hamisi' eleştirisi özelinde (sözde) Hakim tarafından konulmaya çalışılan konuşma yasağı sonlandırıldı! O Hakimin katılamadığı bugünkü duruşmada başka Hakim tarafından absürt tedbir kararı kaldırıldı!"