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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de şüpheli araç takibi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Hüseyin Duman'ın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalarken TIR'a çarpan motosikletteki iki polis memurundan biri şehit olmuş, diğeri yaralanmıştı. Kazanın ardından 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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