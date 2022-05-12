Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de şüpheli araç takibi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Hüseyin Duman'ın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalarken TIR'a çarpan motosikletteki iki polis memurundan biri şehit olmuş, diğeri yaralanmıştı. Kazanın ardından 7 kişi gözaltına alınmıştı.