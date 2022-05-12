WhatsApp'ta ücretli abonelik dönemi resmen başlıyor işte konuşulan ücret
WhatsApp 14 Mayıs tarihinden itibaren abonelik özelliğini başlatıyor. WhatsApp'ın daha önce abonelik sistemi üzerinde çalışıldığı bilinirken 14 Mayıs itibarıyla tüm kullanıcıların abonelik özelliğinden faydalanabileceği ortaya çıktı.
Kurulduğu tarihten bu yana hiçbir ücret ödemeden 2 milyardan fazla insanın indirdiği ve kullandığı WhatsApp abonelik özelliği üzerindeki çalışmalarını tamamladı.WhatsApp abonelik özelliğinin detayları belli oldu.
14 Mayıs'tan itibaren başlayacak abonelik sisteminden herhangi bir kısıtlama olmadan tüm kullanıcılar faydalanabilecek. 2014 yılında eski ismi Facebook yeni ismi Meta tarafından satın alınan ve her geçen gün geliştirilmeye devam edilen WhatsApp abonelik sistemini 14 Mayıs itibarıyla resmen başlatıyor.
1 dolar ya da yıllık 10 dolar iddiası: Haber sitelerinde dolaşan iddialara göre ücretli aboneliğin aylık ortalama 1 Dolar ya da yıllık 10 dolar olacağı tahmin ediliyor. Ücretli aboneliği tercih etmenizle birlikte, WhatsApp uygulamasını aynı anda birkaç mobil cihazda, tek bir hesapla kullanmanız mümkün olacak.
Ücretli WhatsApp daha cazip kılınacak: Başka bir deyişle, veri senkronizasyonu ve kendi rahatınız için para ödemeniz gerekecek. Bu da işletmeler için işlerini kolaylaştırmak adına cazip bir seçenek olabilir.