Hızla yayılıyor! Bir çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti

İRLANDA'da bir çocuğun, gizemli hepatit (karaciğer iltihabı) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere'de geçen ay ortaya çıkan ve kısa zamanda 20 ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün, Kovid-19'un ardından yeni bir küresel salgına yol açabileceğinden şüpheleniliyor.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, İrlanda Sağlık Hizmetleri İdaresi (HSE), 6 çocukta gizemli hepatit tespit edildiğini, çocuklardan 1'inin ise enfeksiyondan öldüğünü doğruladı.

HSE'den bir sözcü, çocukların yaşlarının 1 ile 12 arasında olduğu ve tamamının hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Hastalık nedeniyle tedavi gören ikinci bir çocuğa da karaciğer nakli yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'de ortaya çıkan ve devamında çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar toplam 348 kişiye bulaştığını bildirmişti.