BIST 2.391
DOLAR 15,39
EURO 16,10
ALTIN 912,29
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple koltuğunu kaptırdı! İşte dünyanın en değerli şirketi...

Apple koltuğunu kaptırdı! İşte dünyanın en değerli şirketi...

Teknoloji devi Apple, dünyanın en değerli şirketi unvanını Suudi Arabistanlı Aramco'ya kaptırdı. Aramco, neredeyse 2 yıldır zirvede olan Apple'ı geride bıraktı.

Abone ol

Aralık 2019'da halka arz edilen Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, dünyanın 2 trilyon dolar değerine ulaşan ilk şirket olmuş ve Apple'ı geride bırakmıştı. Hemen sonra ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesi, Aramco'nun yüzde 6,4 değer kaybetmesine neden olmuştu. Bu süreçte gelirlerini artıran Apple, Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli şirketi olmayı başarmıştı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco, neredeyse 2 yıldır zirvede olan Apple'ı geride bıraktı. Apple hisseleri, çarşamba günü New York'ta yüzde 5'ten fazla düştü ve işlem gününü 2,37 trilyon dolar borsa değerlemesi ile kapattı. Böylelikle, dünyanın en değerli şirketi unvanı, 2,42 trilyon dolarlık değeriyle petrol ve gaz üreticisi Aramco'ya geçti. Yatırımcılar, daha az riskli gördükleri varlıklara geçerken teknoloji şirketlerindeki hisselerini satıyor.

1 trilyon doların üzerinde
Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonun çok yüksek olduğunu ve faiz artırımına gittiklerini açıklamasının ardından, piyasalar düşüş trendine girdi. Apple başta olmak üzere teknoloji devleri, üç işlem seansının ardından 1 trilyon doların üzerinde bir toplam değer kaybıyla karşı karşıya kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Bakan Vahit Kirişçi'den sitem: Anket yapsak kaç kişi bilir acaba?
Bakan Vahit Kirişçi'den sitem: Anket yapsak kaç kişi bilir acaba?
Şaka gibi olay! Elektrik gitti kız kardeşler yanlış damatlarla evlendi
Şaka gibi olay! Elektrik gitti kız kardeşler yanlış damatlarla evlendi
HDP'nin kapatma davası için Semra Güzel dosyası da onaylandı
HDP'nin kapatma davası için Semra Güzel dosyası da onaylandı
Camdaki Kız Nalan'ın gerçek annesi kim, neden öldü? Dizi Alara Koçibey'in hayatı mı?
Camdaki Kız Nalan'ın gerçek annesi kim, neden öldü? Dizi Alara Koçibey'in hayatı mı?
Hızla yayılıyor! Bir çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti
Hızla yayılıyor! Bir çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti
1 kişiyi öldürmekle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında karar açıklandı
1 kişiyi öldürmekle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında karar açıklandı
Gizemli hepatit bir çocuğun daha canını aldı Koronavirüs gibi ilerliyor
Gizemli hepatit bir çocuğun daha canını aldı Koronavirüs gibi ilerliyor
Engellilerin araç alımında ÖTV düzenlemesi geliyor
Engellilerin araç alımında ÖTV düzenlemesi geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı