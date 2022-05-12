Apple koltuğunu kaptırdı! İşte dünyanın en değerli şirketi...

Teknoloji devi Apple, dünyanın en değerli şirketi unvanını Suudi Arabistanlı Aramco'ya kaptırdı. Aramco, neredeyse 2 yıldır zirvede olan Apple'ı geride bıraktı.

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Aralık 2019'da halka arz edilen Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, dünyanın 2 trilyon dolar değerine ulaşan ilk şirket olmuş ve Apple'ı geride bırakmıştı. Hemen sonra ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesi, Aramco'nun yüzde 6,4 değer kaybetmesine neden olmuştu. Bu süreçte gelirlerini artıran Apple, Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli şirketi olmayı başarmıştı.



Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco, neredeyse 2 yıldır zirvede olan Apple'ı geride bıraktı. Apple hisseleri, çarşamba günü New York'ta yüzde 5'ten fazla düştü ve işlem gününü 2,37 trilyon dolar borsa değerlemesi ile kapattı. Böylelikle, dünyanın en değerli şirketi unvanı, 2,42 trilyon dolarlık değeriyle petrol ve gaz üreticisi Aramco'ya geçti. Yatırımcılar, daha az riskli gördükleri varlıklara geçerken teknoloji şirketlerindeki hisselerini satıyor.



1 trilyon doların üzerinde

Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonun çok yüksek olduğunu ve faiz artırımına gittiklerini açıklamasının ardından, piyasalar düşüş trendine girdi. Apple başta olmak üzere teknoloji devleri, üç işlem seansının ardından 1 trilyon doların üzerinde bir toplam değer kaybıyla karşı karşıya kaldı.