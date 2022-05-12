Trabzonspor'da yeni gelişme! Nwakaeme'nin menajeri açıkladı: Teklifi kabul ettik

Lig şampiyonu Trabzonspor'un sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme'nin menajerinden açıklama geldi.

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Trabzonspor'da şampiyonluğun kazanılmasında performansıyla büyük rol oynayan taraftarın sevgilisi Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bordo-mavili yönetim bir süredir yıldız oyuncu ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor.

"Trabzonspor istediği zaman imzayı atarız"

Nijeryalı yıldızın menajeri Deniz Türker, yönetimin sunduğu tüm şartları kabul ettiklerini söyledi. Türker, Fanatik'e yaptığı açıklamada, "Nwakaeme için Trabzonspor'la maaş ve yıl konusunda anlaşmıştık. Sadece peşinat konusunda farklı düşünceler vardı. Nwakaeme, peşinatı nakit istiyordu. Kulüp ise taksitle ödemeye sıcak bakıyordu. An itibariyle oyuncum Trabzonspor'un taksitli ödeme talebini de kabul etti. Trabzonspor yönetimi istediği zaman kulübe gider yeni sözleşme için imzaları atarız. Biz hazırız" dedi.